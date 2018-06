Hamburg (AFP) Nach fünftägiger Zwangspause ist das in der Elbe festsitzende Riesen-Containerschiff "CSCL Indian Ocean" wieder unterwegs: In einer großangelegten Bergungsaktion befreiten zwölf Schlepper nach Angaben der Vereinigung der Elb-Lotsen und des Havariekommandos in Cuxhaven den fast 400 Meter langen Giganten am frühen Dienstagmorgen bei Hochwasser.

