Köln (dpa) - Das Technische Hilfswerk ist innerhalb weniger Tage für Einsätze an der türkisch-syrischen Grenze bereit. Das sagte ein THW-Sprecher in Bonn der dpa. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte gestern bei ihrem Türkei-Besuch Unterstützung bei der Flüchtlingsbetreuung durch das THW zugesagt. "Im Moment liegt noch kein Hilfeersuchen der Türkei vor", sagte THW-Sprecher Henning Zanetti. An der türkisch-syrischen Grenze warten Zehntausende Menschen, weil sie vor den Kämpfen und Luftangriffen in Nordsyrien fliehen. Die Türkei hat die Grenze allerdings geschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.