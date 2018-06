Los Angeles (dpa) - Elton John (68) kauft sich Musikalben, die er mag, nach eigenen Worten gleich mehrmals. "Eins für das Haus hier, eins für das in Frankreich, eins für das in England und eins für Atlanta", erzählte er in der "Late Late Show" von Comedian James Corden.

In einem Video, das am Sonntagabend (Ortszeit) bei YouTube eingestellt wurde, fahren der Musiker und der Comedian durch Los Angeles. Beide singen dabei lauthals einige von Elton Johns Hits wie "Crocodile Rock" und "Don't Let the Sun Go Down on Me". An einem digitalen Musikspeicher habe der 68-Jährige kein Interesse - er habe nicht mal ein Handy. "Es ist doch immer jemand in meiner Nähe, normalerweise habe ich einen Bodyguard dabei, der hat ein Handy", sagte der Musiker. Er besitze allerdings ein Tablet.

Sein neues Album "Wonderful Crazy Night" hat John vergangene Woche veröffentlicht. "Ich habe immer noch die Energie eines 20-Jährigen und will weitermachen." Er sehe keinen Sinn darin, in Rente zu gehen. "Sobald du aufhörst, stirbst du."

Die Rubrik "Carpool Karaoke" (deutsch: Fahrgemeinschaftskaraoke) ist ein beliebter Bestandteil der US-Show. Kürzlich sorgte Gastgeber Corden mit dem Video einer Autofahrt mit Sängerin Adele für Begeisterung im Netz.

Video Carpool Karaoke

Website Elton John