Los Angeles (dpa) - Alicia Vikander strahlte im hellroten Minikleid, Jennifer Lawrence im schwarzen Anzug mit tiefem Ausschnitt, Lady Gaga in Rosa, bodenlang mit nacktem Rücken: Der traditionelle "Lunch der Nominierten" am Montag in Beverly Hills war der lockere Vorgeschmack auf die Oscar-Gala in knapp drei Wochen.

Mehr als 150 Filmschaffende, die auf Gold hoffen können, erschienen zum Mittagessen im Beverly Hilton Hotel - darunter Leonardo DiCaprio, Sylvester Stallone, Brie Larson, Eddie Redmayne, Rooney Mara, Alejandro González Iñárritu und Steven Spielberg. Auch der deutsche Regisseur Patrick Vollrath, für den Kurzfilm "Alles wird gut" nominiert, war unter den Gästen.

Sie müsse sich immer noch an die vielen Feiern gewöhnen, sagte die schwedische Schauspielerin Alicia Vikander (27). Mit ihrer Nebenrolle in dem Transsexuellendrama "The Danish Girl" ist sie erstmals für einen Oscar nominiert. Co-Star Eddie Redmayne habe ihr den guten Rat gegeben, den Rummel einfach zu genießen.

Zur Stärkung gab es Rote-Beete-Salat, Seesaibling, edle Desserts und Champagner. Die Krönung des Mittagessens ist das Gruppenbild mit einer Oscar-Statue, fünf Reihen, bunt gemischt. Promis und weniger bekannte Anwärter, darunter Maskenbildner, Cutter und Kameraleute, stehen Schulter an Schulter.

"Mit Leo" beim Lunch, "ein großartiger Tag", schwärmte Sylvester Stallone nach dem Event auf Instagram. Er stellte ein Foto von sich und Leonardo DiCaprio dazu. "Hatte echt eine tolle Zeit", postete Lady Gaga auf Instagram. Es sei "so cool", ein Foto von einigen der talentiertesten Menschen in der Welt zu machen, schrieb die Oscar-nominierte Sängerin dazu.

Für die Anwärter gibt es jedes Jahr auch Benimm-Tipps. Die Show-Produzenten betonten, dass sich Gewinner auf der Bühne kurz fassen und "vom Herzen her" sprechen sollen, statt ihre Dankesrede von einem Zettel abzulesen. Hollywoods Trophäen-Gala geht am 28. Februar zum 88. Mal über die Bühne.

