BVB zum dritten Mal nacheinander im Cup-Halbfinale - 3:1 in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Borussia Dortmund hat zum dritten Mal nacheinander das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Das Team von Trainer Thomas Tuchel gewann am Dienstag mit 3:1 (2:1) beim VfB Stuttgart und beendete die Serie von sieben ungeschlagenen Pflichtspielen der Schwaben. Marco Reus (5. Minute), Pierre-Emerick Aubameyang (31.) und Henrich Mchitarjan (90.) trafen vor 46 500 Zuschauern für den BVB, Lukas Rupp (21. Minute) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Im Duell mit seinem Ex-Club zeigte VfB-Neuzugang Kevin Großkreutz eine ordentliche Leistung, setzte aber keine entscheidenden Akzente. Der Halbfinal-Gegner der Dortmunder wird am Mittwoch ausgelost.

Bremen erreicht Halbfinale mit sechstem Pokal-Sieg gegen Leverkusen

Leverkusen (dpa) - Werder Bremen hat auch das sechste Pokal-Duell mit Bayer Leverkusen gewonnen und ist überraschend ins Halbfinale eingezogen. Die Hanseaten setzten sich am Dienstag auswärts mit 3:1 (2:1) durch und beendeten den Traum der Rheinländer auf den ersten Cup-Triumph seit 23 Jahren. Nach einem Rückstand durch den Treffer von Javier Hernández in der 22. Minute per Foulelfmeter sorgten Santiago Garcia (31.), Claudio Pizarro ebenfalls per Strafstoß (42.) und Florian Grillitsch (82.) für den Werder-Sieg. Für das Foul, das zum Elfmeter vor dem 1:2 führte, sah Leverkusens Wendell die Rote Karte. Der Halbfinal-Gegner der Bremer wird am Mittwoch ausgelost.

FIFA-Topfavorit Scheich Salman fordert Einigung auf einen Kandidaten

Paris (dpa) - Topfavorit Scheich Salman bin Ibrahim al Chalifa fordert für die Kür eines neuen FIFA-Präsidenten weiter eine vorherige Einigung der Mitglieder des Fußball-Weltverbands auf einen Kandidaten. "Wenn es eine Wahl gibt, wird es Verlierer geben und vielleicht sollte man manchmal ein solches Ergebnis vermeiden", sagte der Präsident der asiatischen Konföderation AFC der Nachrichtenagentur AP am Dienstag. Es wäre das Beste für die FIFA, "wenn wir den klaren Hinweis haben, wer gewählt werden wird". Scheich Salman gilt vor UEFA-Generalsekretär Gianni Infantino als aussichtsreichster Kandidat bei der Wahl eines Nachfolgers von Joseph Blatter am 26. Februar in Zürich.

ALBA erreicht Eurocup-Achtelfinale - 76:62-Sieg gegen Klaipeda

Berlin (dpa) – ALBA Berlin hat im Basketball-Eurocup sein letztes und entscheidendes Zwischenrundenspiel gewonnen und damit als drittes deutsches Team das Achtelfinale erreicht. Vor 6854 Zuschauern bewiesen die Berliner am Dienstag starke Nerven und besiegten den direkten Konkurrenten Neptunas Klaipeda mit 76:62 (41:21). Mit einer Niederlage wäre die Eurocup-Saison für den Hauptstadt-Club beendet gewesen. Vor ALBA hatten der FC Bayern München und die EWE Baskets Oldenburg die Runde der besten 16 Teams erreicht, die MHP Riesen Ludwigsburg haben am Mittwoch im Duell mit Zenit St. Petersburg noch eine Achtelfinal-Chance. Ratiopharm Ulm ist bereits ausgeschieden.

Guardiola lässt einige Personalien für Pokalspiel in Bochum offen

München (dpa) – Trainer Pep Guardiola hat mehrere Personalien vor dem Viertelfinale des FC Bayern München im DFB-Pokal am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD und Sky) beim VfL Bochum offengelassen. Wegen Franck Ribéry und Mario Götze werde er erst noch mit den Ärzten und Physiotherapeuten sprechen, kündigte der spanische Fußball-Trainer am Dienstag an. Ribéry war erst tags zuvor wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen, Götze immerhin eine Woche zuvor. Rafinha reist nach Guardiolas Angaben sicher mit in den Ruhrpott, bei dem zuletzt am Knie angeschlagenen Arturo Vidal "denke ich auch". Ob Verteidiger Serdar Tasci im Kader stehen werde, ließ er offen.

Frölunda Göteborg aus Schweden holt Champions-League-Sieg

Oulu (dpa) - Das schwedische Eishockeyteam Frölunda Göteborg ist Champions-League-Sieger 2016. Göteborg bezwang am Dienstag den finnischen Gastgeber Oulun Kärpät mit 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). Vor 6614 Zuschauern schossen der Champions-League-Topscorer Ryan Lasch und Spencer Abbot die Tore für den Außenseiter. Den einzigen Treffer im Finale für den amtierenden finnischen Meister erzielte Juhu Keränen. Als letzter der deutschen Champions-League-Teilnehmer waren die Eisbären Berlin im Achtelfinale gescheitert.

Chiellini fehlt Juventus in Champions League gegen Bayern

Turin (dpa) - Giorgio Chiellini fehlt Juventus Turin für etwa drei Wochen und damit auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern München am 23. Februar. Der Abwehrspieler falle wegen einer Wadenverletzung aus, die er sich vergangene Woche bei der Partie gegen Frosinone zugezogen hab, teilte der italienische Fußball-Rekordmeister am Dienstag mit. Juve bestreitet am Samstag das Spitzenspiel der Serie A bei Tabellenführer SCC Neapel.

Springreiter Krieg ist fünfter Deutscher beim Weltcup-Finale

Warendorf (dpa) - Der Nachwuchsreiter Niklas Krieg darf beim Weltcup-Finale in Göteborg reiten. Der 22-Jährige aus Villingen rückt im Ranking auf den entscheidenden 18. Platz auf, weil die vor ihm liegenden Edwina Tops aus Australien und Audrey Coulter (USA) sich nicht über die Westeuropa Liga qualifizieren können. "Das freut mich für den Jungen, er hat derzeit einen Lauf", kommentierte Bundestrainer Otto Becker am Dienstag. Krieg hatte im Januar überraschend das Weltcup-Springen in Leipzig gewonnen.

Trotz zweitem Dopingfall: Keine Wettkampfsperre für Katusha

Aigle (dpa) - Trotz des zweiten positiven Dopingtests innerhalb von zwölf Monaten ist der russische Radrennstall Katusha von einer Wettkampfsperre verschont geblieben. Die Disziplinarkommission des Weltverbandes UCI wertete die positive Probe Luca Paolinis während der Tour de France im vergangenen Jahr nicht als "echten" Dopingfall. Der Italiener habe nicht die Absicht gehabt, seine sportliche Leistung zu beeinflussen. Daher sei es unangemessen, das ganze Team zu suspendieren, hieß es am Dienstag in der Begründung auf der UCI-Homepage. In der vergangenen Woche war der positive Dopingtest des russischen Katusha-Fahrers Eduard Worganow bekanntgeworden.