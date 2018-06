Moskau (SID) - Nach dem überraschenden Aus im Viertelfinale muss Russlands Fed-Cup-Team das Projekt Klassenerhalt ohne Superstar Maria Scharapowa (28) angehen. "Scharapowa wird definitiv nicht spielen. Sie ist zu der Zeit bei Turnieren in den USA", wurde der russische Verbandsboss Schamil Tarpistschew von der Nachrichtenagentur R-Sport zitiert.

Der Vorjahresfinalist, der am Wochenende in Moskau 1:3 gegen die Niederlande verloren hatte, trifft am 16./17. April im Play-off auf Weißrussland. Die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Scharapowa, Nummer sechs der Welt, war in der ersten Runde nur für das abschließende Doppel vorgesehen, das dann aber ohne ihre Beteiligung als Dead Rubber gespielt wurde.