Istanbul (AFP) Der Chef der Kurdenpartei HDP, Selahattin Demirtas, hat das gewaltsame Vorgehen der türkischen Armee in der südöstlichen Stadt Cizre scharf verurteilt und dem Militär schlimmste Verbrechen vorgeworfen. "Sie haben ein Massaker begangen und wollen es nicht zugeben", sagte Demirtas am Dienstag vor HDP-Abgeordneten. Er nahm damit Bezug auf Berichte, nach denen in Cizre bei einem Einsatz gegen die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zahlreiche Zivilisten getötet wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.