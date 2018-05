Stade/Hamburg (dpa) - Der seit fünf Tagen im Elbschlick festsitzende Containerriese "CSCL Indian Ocean" ist wieder frei. Zwölf Schlepper mit zusammen mehr als 1000 Tonnen Zugkraft zogen das 400 Meter lange Schiff in der Nacht zurück in die Fahrrinne. Der Schleppversuch hatte gegen 2.00 Uhr begonnen. Durch den südwestlichen Wind über der Nordsee und die Springtide der Neumondnacht war das Hochwasser um gut 1,20 Meter höher als normal. Der Abschnitt der Elbe war für die Dauer des Manövers gesperrt. Die "CSCL Indian Ocean" war am Mittwochabend auf Grund gelaufen.

