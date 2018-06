Stade (dpa) - Zwölf Schlepper mit zusammen mehr als 1000 Tonnen Zugkraft haben in der Nacht begonnen, den im Elbschlick bei Stade festsitzenden Containerriesen "CSCL Indian Ocean" freizuschleppen. Der Versuch könne mehrere Stunden dauern, teilte das Havariekommando mit. In der Neumondnacht soll das Hochwasser gegen 4.00 Uhr gut 1,20 Meter höher als normal auflaufen. Der betroffene Abschnitt der Elbe wird für die Dauer des Manövers gesperrt. Die "CSCL Indian Ocean", die mit einer Länge von 400 Metern zu den größten Containerschiffen der Welt gehört, war am Mittwochabend auf Grund gelaufen.

