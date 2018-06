Bad Aibling (dpa) - Die Zahl der Todesopfer bei dem schweren Zugunglück in Bayern ist auf acht gestiegen. Das sagte ein Sprecher der Landespolizei am Unglücksort in Bad Aibling, nachdem die Retter in die ineinander verkeilten Triebwagen der beiden zusammengestoßenen Züge vorgedrungen waren. Weitere Todesopfer seien noch immer nicht auszuschließen. Die Zahl der Verletzten bleibe ungefähr auf dem Stand von 90. Bei dem Frontalzusammenstoß auf der Strecke Holzkirchen-Rosenheim waren zwei Nahverkehrszüge auf einer eingleisigen Strecke zusammengestoßen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.