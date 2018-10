New York (AFP) Der frühere New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg erwägt laut einem Medienbericht, als Unabhängiger zur US-Wahl im November zu kandidieren. "Ich finde das Niveau des Diskurses und der Diskussion beunruhigend banal und eine empörende Beleidigung für die Wähler", sagte Bloomberg der "Financial Times" von Montag. Die US-Bürger verdienten "weit Besseres". Er prüfe "alle Optionen", sagte er auf die Frage nach einer Kandidatur.

