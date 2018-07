Vikersund (SID) - Der wegen dichten Nebels und starken Windes abgesagte Skisprung-Weltcup in Oslo wird am Freitag in Vikersund nachgeholt. Wie der Internationale Ski-Verband FIS am Dienstag mitteilte, findet das Springen um 20.00 Uhr statt. Nach nur zwei Athleten musste der Wettbewerb am legendären Holmenkollen am Sonntag zunächst unterbrochen und schließlich komplett gestrichen werden.

Besonders die Kampfrichter hatten wegen der schlechten Sicht Schwierigkeiten bei der Notengebung. Hinzu kamen Probleme bei der elektronischen Weitenmessung.