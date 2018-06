Trondheim (SID) - Olympiasieger Eric Frenzel (27) muss beim Weltcup der nordischen Kombinierer im norwegischen Trondheim um einen Podestplatz kämpfen. Der Weltcup-Spitzenreiter aus Oberwiesenthal belegte im Springen mit 124,0 Metern den siebten Platz, zwei Ränge dahinter folgte Manuel Faißt (Baiersbronn), der auf 121 Meter kam.

Der sechsmalige Saisonsieger Frenzel geht mit einem Rückstand von 57 Sekunden auf Norwegens Shootingstar Jarl Magnus Riiber am Nachmittag (15.15 Uhr) in den 10-km-Langlauf. Der 18-Jährige, der am vergangenen Samstag in Oslo seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, sprang 131,5 m weit und holte sich damit einen Vorsprung von 16 Sekunden auf seinen Landsmann Haavard Klemetsen (130,5) heraus.

Auf Rang drei sprang der Weltcupzweite Akito Wataba aus Japan mit 124,5 Metern, sein Rückstand auf Riiber beträgt 33 Sekunden. Fabian Rießle (Breitnau), hinter Frenzel und Watabe die Nummer drei in der Gesamtwertung, kam nicht über 118,5 m hinaus und weist als 15. einen Rückstand von 1:33 Minuten aus.

Der Wettbewerb wurde als Ersatz für die Ende November ausgefallene Auftakt-Konkurrenz im finnischen Ruka ausgetragen. Am Mittwoch (13.00/15.15 Uhr) findet in Trondheim das zweite Einzel statt.