Kabul (AFP) Bei einem Schusswechsel mit Nato-Soldaten in Kabul ist ein afghanischer Polizist getötet worden. Der Polizist habe am Dienstag am Eingang zum afghanischen Handels- und Industrieministerium in der Hauptstadt das Feuer auf eine Nato-Delegation eröffnet, teilte das Innenministerium in Kabul am Mittwoch mit. Soldaten des Bündnisses hätten zurückgeschossen und den Polizisten dabei verwundet, sagte Nato-Sprecher Michael Lawhorn.

