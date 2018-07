Memphis (SID) - Die Memphis Grizzlies aus der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA müssen lange Zeit auf ihren Star Marc Gasol verzichten. Der 31-Jährige erlitt eine Fraktur im rechten Fuß. Dies teilte sein Team am Dienstag mit. Eine MRT-Untersuchung in Tennessee bestätigte die Verletzung. Der spanische Nationalspieler hatte trotz der Probleme am Spiel gegen die Portland Trail Blazers am Montag noch teilgenommen, musste aber früh vom Platz.

"Marc wird auf unbestimmte Zeit ausfallen. Ein weiteres Update werden wir nach dem All-Star-Game bekannt geben", sagte General Manager Chris Wallace. Gasol absolvierte alle bisherigen 52 Saisonspiele für die Grizzlies.