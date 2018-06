Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem jüngsten Absturz hat sich der Dax am Mittwoch zurück über die Marke von 9000 Punkten gekämpft. Der deutsche Leitindex stand am Mittag um 2,43 Prozent höher bei 9095,42 Punkten. Dabei profitierte er auch von hohen Kursgewinnen bei der Deutschen Bank, deren Aktien an den Vortagen allerdings auch kräftig abgerutscht waren. Einige Börsianer warnten jedoch, dass die kräftige Kurserholung nur von kurzer Dauer sein könnte. Der Dax atme ebenso wie die Investoren einmal durch, so Daniel Saurenz von Feingold Research.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.