Frankfurt/Main (dpa) - An den Vortagen kannten die Kurse am deutschen Aktienmarkt fast nur eine Richtung: nach unten. Heute scheint die Talfahrt zumindest vorübergehend gestoppt. Der Dax steigt wieder, die Anleger trauen sich erstmals seit langem aus der Deckung. Nach seinem jüngsten Absturz startete der Dax einen Stabilisierungsversuch und kletterte im frühen Handel um 1,24 Prozent auf 8989,37 Punkte. "Der Deutsche Aktienindex wird für Schnäppchenjäger interessant - aber nur kurzfristig, denn auf lange Sicht ist der Boden womöglich noch nicht erreicht", so Franz-Georg Wenner vom Magazin Index-Radar.

