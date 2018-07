Frankfurt/Main (AFP) Nach Spekulationen über einen angeblich geplanten Schuldenrückkauf ist der Aktienkurs der Deutschen Bank kräftig gestiegen. Das Wertpapier legte am Mittwochmorgen an der Börse in Frankfurt am Main um mehr als zehn Prozent zu. Zuvor hatte es Presseberichte gegeben, wonach die Deutsche Bank einen Rückkauf eigener Anleihen erwäge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.