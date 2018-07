Berlin (AFP) Der Grünen-Innenpolitiker Volker Beck will die Äußerung von CSU-Chef Horst Seehofer über eine "Herrschaft des Unrechts" in der Flüchtlingskrise im Bundestag erörtern. Für die nächste Fragestunde des Parlaments reichte Beck am Mittwoch eine Frage an die Bundesregierung ein, wie sein Büro mitteilte.

