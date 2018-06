Bad Aibling (AFP) Nach dem schweren Zugunglück in Bayern gehen die Einsatzkräfte davon aus, dass sich kein Passagier mehr in den Trümmern befindet. Es werde niemand mehr vermisst, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei dem Unglück am Dienstag in Bad Aibling kamen damit zehn Menschen ums Leben. 17 Fahrgäste wurden schwer und 63 leicht verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.