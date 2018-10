Wolfsburg (AFP) Volkswagen und Daimler rufen in den USA insgesamt rund 1,5 Millionen Fahrzeuge mit möglicherweise defekten Airbags des japanischen Herstellers Takata in die Werkstätten. Auf Anraten der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA rufe Volkswagen 680.000 Fahrzeuge aus den Modelljahren 2006 bis 2014 zurück, teilte der Wolfsburger Autobauer am Mittwoch mit. Bei Daimler sind nach Unternehmensangaben 840.000 Fahrzeuge betroffen.

