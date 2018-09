Boston (SID) - Christian Ehrhoff hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL seine Assists Nummer acht und neun gefeiert. Der Verteidiger verhalf damit den Los Angeles Kings zum deutlichen 9:2 bei den Boston Bruins. Ehrhoff, der 12:33 Minuten spielte, legte dabei die Tore zum 8:2 und zum Endstand auf und entschied damit auch das deutsche Duell mit Boston-Verteidiger Dennis Seidenberg für sich.

Derweil setzte sich die Niederlagenserie der Edmonton Oilers fort. Bei den New Jersey Devils verloren die Oilers mit 1:2 und damit das dritte Spiel in Folge. Dem 20-jährigen Draisaitl gelang in gut 18 Minuten auf dem Eis nichts Zählbares, Edmonton liegt in der Western Conference weiter auf dem letzten Platz.

Beim 5:3 der Washington Capitals bei den Nashville Predators saß der deutsche Torhüter Philipp Grubauer ebenso auf der Bank wie Goalie Thomas Greiss beim 3:2 nach Penaltyschießen der New York Islanders bei den Columbus Blue Jackets. Zudem kam Korbinian Holzer beim 4:1-Sieg der Anaheim Ducks bei den Philadelphia Flyers nicht zum Einsatz.