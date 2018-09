Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, sich stärker an der beschlossenen Umverteilung von Flüchtlingen aus den Erstankunftsländern Griechenland und Italien zu beteiligen. EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos sagte am Mittwoch in Brüssel, er habe in Briefen an die EU-Innenminister die "klare und starke Botschaft" gesandt, dass die Umverteilung beschleunigt werden müsse.

