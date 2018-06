Straßburg (dpa) – Das Ministerkomitee des Europarates hat die Hinrichtung von fünf Menschen in den USA seit Jahresanfang bedauert. Die USA sollten als ersten Schritt hin zu einer Abschaffung der Todesstrafe die Tötungen zunächst aussetzen, heißt es in einer Stellungnahme des höchsten Entscheidungsorgans der Staatenorganisation mit 47 Mitgliedsländern. Das Gremium verwies darauf, dass die Todesstrafe den Grundsätzen der Europäischen Menschenrechtskonvention widerspräche. Immer wieder protestiert die Staatenorganisation gegen die Vollstreckung der Todesstrafe, zuletzt in Georgien, El Salvador und Japan.

