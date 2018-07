Los Angeles (dpa) - US-Schauspieler Pierce Brosnan (62) will die Hauptrolle in der geplanten Verfilmung des Romans "Across the River and Into the Trees" (dt. Titel: "Über den Fluss und in die Wälder") von Ernest Hemingway (1899–1961) übernehmen.

Wie das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet, soll Martin Campbell (72) die Regie übernehmen. Campbell holte Brosnan bereits als James Bond in "GoldenEye" (1995) vor die Kamera. Die Romanvorlage dreht sich um einen unheilbar kranken US-Soldaten in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg, der sich in eine jüngere Frau verliebt. Die Dreharbeiten sollen im Oktober in Italien beginnen.