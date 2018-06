Köln (SID) - DTM-Champion Pascal Wehrlein (Worndorf) steigt schon in diesem Jahr in die Formel 1 auf und erhält ein Cockpit beim englischen Rennstall Manor. Das bestätigte das Team am Mittwoch. Der 21-jährige Wehrlein steht bei Mercedes unter Vertrag und war zuletzt bereits Testfahrer bei den Silberpfeilen. Mercedes beliefert Manor ab dieser Saison mit Motoren, ein gewichtiger Faktor bei den Verhandlungen um Wehrleins Vertrag.

Schon am 20. März beginnt in Melbourne die neue Saison, am 22. Februar finden die ersten Testfahrten in Barcelona statt. Die monatelangen Gespräche hatten sich dennoch bis zuletzt hingezogen. Mercedes wollte dem vielversprechenden Piloten so früh wie möglich Wettkampfpraxis in der Königsklasse verschaffen, Manor ging es allerdings auch um Sponsor-Millionen. Das Team aus Dinnington sucht angeblich rund 18 Millionen Euro auf dem Fahrermarkt. Ohne Bezahlfahrer kann Manor, das 2014 unter dem Namen Marussia in die Insolvenz rutschte, die Saison nicht bestreiten.

Schon im Dezember hatte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff klargemacht, dass man sich an einem Wettbieten nicht beteiligen werde. "Da schwirren Summen durch den Raum, die so für uns einfach nicht infrage kommen", sagte der Österreicher. Neben dem Motoren-Deal könnte Mercedes bei den Verhandlungen allerdings die Möglichkeit auf eine weitere technische Kooperation in die Waagschale geworfen haben.

Über die Besetzung des zweiten Manor-Cockpits ist weiterhin nichts bekannt, dort könnte Manor noch hohe Sponsorengelder erlösen. Noch vor dem Amerikaner Alexander Rossi ist Rio Haryanto ein Favorit. Der Indonesier bringt mit Hilfe des staatlichen Ölkonzerns Pertamina und des indonesischen Sportministeriums eine Menge Geld mit.

In der DTM krönte Wehrlein sich im vergangenen Jahr zum jüngsten Champion der Geschichte. Neben Vizeweltmeister Nico Rosberg (Wiesbaden/Mercedes), Sebastian Vettel (Heppenheim/Ferrari) und Nico Hülkenberg (Emmerich/Force India) ist Wehrlein 2016 der vierte Deutsche in der Formel 1.