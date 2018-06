Bochum (dpa) - Der FC Bayern München muss im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen antreten. In der zweiten Begegenung der Vorschlussrunde treffen die Fußball-Clubs Hertha BSC und Borussia Dortmund aufeinander. Das ergab die Auslosung am Abend in der ARD im Anschluss an den 3:0 -Erfolg der Bayern beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum. Zuvor hatte sich Hertha BSC mit 3:2 beim Zweitliga-Club 1. FC Heidenheim durchgesetzt. Schon am Dienstag hatte Werder Bremen bei Bayer Leverkusen mit 3:1 gesiegt, Borussia Dortmund kam ebenfalls zu einem 3:1 beim VfB Stuttgart.

