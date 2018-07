Liverpool (dpa) - Der Protest der Fans des FC Liverpool war erfolgreich. Der englische Premier-League-Club nahm seine umstrittene Eintrittspreiserhöhung zur kommenden Saison wieder zurück. "Es war eine turbulente Woche.

Unsere Pläne für die Eintrittskarten waren falsch", schrieben die Club-Eigentümer in einer Mitteilung an die Fußball-Anhänger. "Die Nachricht ist angekommen." Aus Protest gegen die Erhöhung verließen am vergangenen Samstag beim Ligaspiel gegen Sunderland über 10 000 Fans der Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp rund 13 Minuten vor dem Ende die Anfield Road. Weitere Maßnahmen sollten in den nächsten Partien folgen. Doch die Fenway Sports Group, Besitzer der Reds, ruderte wieder zurück.

Demnach wird das teuerste Ticket nicht wie angekündigt 77 Pfund (rund 100 Euro) kosten, sondern bleibt bei weiterhin 59 Pfund. Dazu wird es keine Top-Zuschläge bei namenhaften Gegnern geben. Für jedes Heimspiel in der Premier League soll es dazu Tickets für neun Pfund (rund 11,60 Euro) geben. Über die gesamte Saison wird es 10 000 Eintrittskarten zu diesem Preis geben. Die überarbeiteten Preise gelten für die Spielzeiten 2016/17 und 2017/18.

