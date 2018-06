Madrid (SID) - Der erst 19-jährige Österreicher Philipp Lienhart steht im 25-köpfigen Aufgebot von Spaniens Fußball-Renommierklub Real Madrid für die K.o.-Phase in der Champions League. Mit bislang einem zwölfminütigen Profi-Einsatz bei Real ist der Defensivspieler ein unbeschriebenes Blatt.

Doch Chefcoach Zinedine Zidane kennt und schätzt Lienhart aus seiner Zeit als Trainer der zweiten Mannschaft der Königlichen, Castilla Madrid. Der ehemalige Weltfußballer erklärte: "Lienhart hat großes Potenzial." Zum Auftakt der K.o.-Phase trifft Real am 17. Februar sowie am 8. März im Achtelfinale auf AS Rom.