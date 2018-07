London (AFP) Eine britische Tierschutzorganisation will übergewichtigen Haustieren mit einem Schlankheitswettbewerb helfen. Die Gruppe PDSA startete am Mittwoch den "Pet Fit Club". Besitzer dicker Tiere können Vorher-Nachher-Fotos von ihren Vierbeinern einreichen, die ein erfolgreiches Abspecken dokumentieren. Mit der Aktion will PDSA auf eine Zunahme von Fettleibigkeit bei Haustieren aufmerksam machen.

