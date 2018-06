Jerusalem (AFP) Ein Gericht in Jerusalem hat einem ehemaligen Haushälter des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und seiner Frau Sara Schadenersatz wegen schlechter Behandlung zugestanden. Meni Naftali bezeichnete die ihm zugebilligte Summe von 170.000 Schekel (39.000 Euro) am Mittwoch als "kleinen Sieg" und kündigte an, dass er seine Kampagne zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Jerusalemer Residenz der Netanjahus fortsetzen werde.

