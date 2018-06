Maiduguri (AFP) Zwei Selbstmordattentäterinnen haben im Norden Kameruns sechs Menschen mit in den Tod gerissen. Mehr als 30 weitere seien bei dem Doppelanschlag am Mittwoch in dem Ort Nguetchewe nahe der Grenze zu Nigeria verletzt worden, erklärten die Sicherheitskräfte. Die beiden Frauen sprengten sich demnach während einer Trauerfeier in die Luft. Unter den Opfern waren den Angaben zufolge mehrere Kinder.

