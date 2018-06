New York (dpa) - Harry Potter ist jetzt beschäftigter Familienvater - wie er sich in dieser Rolle macht, erfahren die Leser im Sommer. Am 31. Juli erscheint in den USA und Kanada der achte Teil der Geschichte des von der britischen Autorin Joanne K. Rowling geschaffenen Zauberlehrlings. Das Werk soll den Titel "Harry Potter und das verwunschene Kind" tragen. Das gab der Kinderbuchverlag Scholastic Corporation in New York bekannt.

