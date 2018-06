Athen (dpa) - Griechenland wird nach den Worten von Ministerpräsident Alexis Tsipras bis nächste Woche seine Verpflichtungen zum Bau von Flüchtlings-Registrierzentren - sogenannten Hotspots - erfüllt haben. Nun müssten die Partner in der EU ihre Verpflichtungen erfüllen, sagte der Regierungschef während einer Rede vor seinem Ministerrat in Athen weiter. Griechenland muss in den nächsten Tagen vier Registrierzentren für Migranten in Betrieb nehmen und zwei Flüchtlings-Aufnahmelager bauen. Im Gegenzug erwartet Athen die Umverteilung von Zehntauenden von Flüchtlingen in andere EU-Staaten.

