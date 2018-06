Maiduguri (AFP) Bei einem Anschlag in einem Flüchtlingslager in Nigeria sind am Mittwoch mindestens 35 Menschen getötet worden. Der doppelte Selbstmordanschlag wurde in einem Lager verübt, in dem Menschen vor der Islamistengruppe Boko Haram Zuflucht suchen, wie Rettungskräfte im Bundesstaat Borno mitteilten. Derzeit besucht Bundespräsident Joachim Gauck Nigeria.

