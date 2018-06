Ankara (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die US-Unterstützung für kurdische Gruppen in Syrien scharf verurteilt. Washington habe durch seine Weigerung, die Kurdenpartei PYD und ihren bewaffneten Arm als Terrororganisation einzustufen, ein "Blutbad" in der Region angerichtet, sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.