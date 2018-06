Bangkok (AFP) Die thailändische Polizei hat einen Dokumentenfälscher-Ring zerschlagen, der tausende Pässe an Kunden aus Nahost lieferte. Die Ermittler teilten am Mittwoch mit, der internationale gesuchte Kopf der Fälscherbande und mehrere Helfer seien festgenommen worden. Bei dem Meisterfälscher handelt es sich um einen Iraner namens Hamid Resa Dschafari alias "Der Doktor". Er wurde auch von von der EU und Japan per Haftbefehl gesucht.

