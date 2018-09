Chicago (SID) - Dank eines gut aufgelegten Dennis Schröder haben sich die Atlanta Hawks mit einem Sieg in die Allstar-Pause der nordamerikanischen Profiliga NBA verabschiedet. Der Basketball-Nationalspieler war bester Werfer seiner Hawks beim 113:90 bei den Chicago Bulls. Der 22-Jährige kam von der Bank in 17:57 Minuten Einsatzzeit auf 18 Punkte.

Nach zwei Niederlagen in Folge geht Atlanta nach dem 31. Saisonsieg mit einem guten Gefühl in die Auszeit. "Wir brauchen die ganze Truppe. Es kann nicht einen Abend Paul Millsap sein, einen Abend Al Horford, einen Abend Jeff Teague und einen Abend Kyle Korver. Es müssen alle gut spielen. Und genau das haben wir heute über weite Strecken getan", sagte Trainer Mike Budenholzer. Für die Bulls war es bereits die vierte Pleite in Serie und die 13. in 18 Spielen. Am 19. Februar endet für Atlanta die Pause mit der Begegnung gegen Miami Heat.

Das letzte Gastspiel von Kobe Bryant bei den Cleveland Cavaliers endete derweil mit einer Niederlage. Die Los Angeles Lakers unterlagen LeBron James und Co. mit 111:120. Das allerletzte Duell der beiden Superstars findet im kommenden Monat im Staples Center von Los Angeles statt.