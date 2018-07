Frankfurt/Main (dpa) - Nach der Erholung am deutschen Aktienmarkt folgt der tiefe Fall: Der Dax ist am Morgen wieder weit unter die Marke von 9000 Punkten gerutscht. Der deutsche Leitindex stand zuletzt 2,96 Prozent tiefer bei 8750,46 Punkten. Damit wurden die Gewinne vom Vortag komplett ausradiert. Am Abend zuvor war bereits die Erholung am US-Markt im Sande verlaufen, denn eine Rede von US-Notenbankchefin Janet Yellen vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses hatte die Märkte nicht nachhaltig beruhigen können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.