Berlin (AFP) Angesichts der anhaltend hohen Flüchtlingszahlen hat die Bundesregierung beschlossen, die Kontrollen besonders an den Grenzen zu Österreich um weitere drei Monate bis Mitte Mai zu verlängern. "Eine nachhaltige und deutliche Entspannung des Zustroms von Drittstaatsangehörigen in das Bundesgebiet, die eine Aufhebung der temporären Binnengrenzkontrollen zulassen würde, ist derzeit nicht absehbar", begründete das Bundesinnenministerium am Donnerstag die Entscheidung.

