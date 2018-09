München (AFP) Im Ringen um eine Friedenslösung für Syrien hat die russische Regierung nach eigenen Angaben ein neues Angebot auf den Tisch gelegt. Moskau habe "ziemlich konkrete Vorschläge für eine Waffenruhe" unterbreitet, sagte Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag zu Beginn eines Treffens mit seinem US-Kollegen John Kerry in München. Die Syrien-Kontaktgruppe aus 17 Staaten und drei internationalen Organisationen berät dort am Abend.

