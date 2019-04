Tainan (dpa) - Fünf Tage nach dem Erdbeben in Taiwan ist die Zahl der geborgenen Toten auf 61 gestiegen. Noch vermisst wurden 63 Menschen in einem eingestürzten 16-stöckigen Haus in der Stadt Tainan im Süden Taiwans. Die Bergungsarbeiten kommen nur langsam voran. Die Hoffnung, noch Überlebende zu finden, schwindet. Die Behörden vermuten Pfusch am Bau als Ursache dafür, dass das Wohnhaus bei dem Beben der Stärke 6,4 am Samstag umgestürzt war, während andere in der Nachbarschaft nahezu unbeschädigt stehen geblieben waren. Allein 59 Menschen kamen in dem Haus ums Leben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.