Brüssel (AFP) Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem hat den Banken der Eurozone ein gutes Zeugnis ausgestellt. Sie seien strukturell in einer "deutlich besseren Situation" als noch vor ein paar Jahren, sagte Dijsselbloem unmittelbar vor einem Treffen der Eurogruppen-Finanzminister am Donnerstag in Brüssel.

