Mönchengladbach (SID) - Mittelfeldspieler Patrick Herrmann ist am Donnerstag beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nach seinem Kreuzbandriss wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Das verkündete der fünfmalige deutsche Meister via Twitter und postete ein Foto von Trainer André Schubert, der Herrmann per Handschlag auf dem Trainingsplatz begrüßt.

Der Offensivspieler, der am Freitag sein 25. Lebensjahr vollendet, hatte Anfang September 2015 im Testspiel in Biel gegen den FC Sion einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. Der Spieler und die Borussia hatten auf eine OP verzichtet.