Athen (AFP) Die Arbeitslosigkeit in Griechenland geht weiter leicht zurück - bleibt aber immer noch die höchste in der Eurozone. Die Arbeitslosenquote betrug im November 24,6 Prozent und war damit 1,3 Prozentpunkte niedriger als im Vorjahresmonat, wie die Statistikbehörde Elstat am Donnerstag in Athen mitteilte. Im Oktober 2015 hatte die Quote 24,7 Prozent betragen.

