Athen (AFP) Trotz der schleppenden Rentenreform in Athen hofft die EU-Kommission auf einen Abschluss der ersten Überprüfung des dritten Rettungsprogramms für Griechenland bis Ende März. "Es ist noch möglich, die Überprüfung bis Ostern abzuschließen", sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici am Donnerstag nach Beratung der Euro-Finanzminister in Brüssel.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.