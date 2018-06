Athen (AFP) Griechenland will die Türkei möglicherweise zu einem sicheren Drittstaat erklären, um auf den griechischen Inseln ankommende Flüchtlinge direkt wieder ins das Nachbarland zurückschicken zu können. Wie am Donnerstag aus Regierungskreisen in Athen verlautete, wird eine solche Einstufung von der Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras "geprüft". Eine endgültige Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden.

