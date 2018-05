Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dem Irak weitere deutsche Unterstützung beim Wiederaufbau des Landes zugesagt. Bei einem Treffen mit dem irakischen Ministerpräsidenten Haider al-Abadi in Berlin kündigte Merkel an, dass Deutschland einen ungebundenen 500-Millionen-Euro-Kredit zur Verfügung stellen wird. Das Geld soll vor allem in Infrastruktur-Projekte fließen. Ziel sei, den Menschen im Irak Hoffnung zu geben, damit sie ihr Land nicht verlassen müssen. Im Irak hat die IS-Terrormiliz große Teile des Landes unter ihrer Kontrolle.

