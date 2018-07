München (dpa) - Bei der Syrien-Konferenz in München haben Russland, die USA und wichtige Regionalmächte trotz tiefer Differenzen einen neuen Anlauf für eine Feuerpause in dem Bürgerkriegsland gestartet. Bei den Gesprächen der sogenannten Syrien-Unterstützergruppe ging es am Abend um eine mögliche Waffenruhe und humanitäre Hilfe für belagerte Gebiete. Die diplomatischen Bemühungen waren von weiteren Kämpfen um die syrische Stadt Aleppo begleitet. Bei den Verhandlungen zeichnete sich auch nach über drei Stunden zunächst kein Ende ab.

