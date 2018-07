Mexiko-Stadt (AFP) Mehr als 120 Krokodile sind während eines Transports in einem Lastwagen in Mexiko zu Tode gekommen. Die Reptilien seien erstickt oder hätten sich gegenseitig zerquetscht, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Der für den Transport zuständigen Firma Cocodrilos Exoticos aus dem Bundesstaat Quintana Roo drohe eine Strafe von bis zu 193.000 Dollar (171.000 Euro) wegen Verstößen gegen Tierschutzgesetze.

